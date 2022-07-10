Тарпищев назвал смешной ситуацией информацию об участии Карацева в договорных матчах

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию немецкого телеканала ZDF, в котором говорится, что Аслан Карацев подозревается в участии в договорных матчах.

«Смешная ситуация. Если будет что-то официальное, тогда это можно обсуждать. А так, это бульварная хроника, даже смешно обсуждать, мало ли кто чего говорит», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

По информации журналистов, Яцюк предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.