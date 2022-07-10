Чесноков считает, что обвинением в договорных матчах на Карацеве поставили клеймо

Российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на информацию немецкого телеканала ZDF, в котором говорится, что Аслан Карацев подозревается в участии в договорных матчах.

«А если окажется, что это неправда и клевета? Испорченную репутацию россиянину уже никто не вернет. И спокойно относиться к произошедшему нельзя ни в коем случае. Ведь фактически на игроке поставили клеймо», - приводит слова Чеснокова RT.

По информации журналистов, Яцюк предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.