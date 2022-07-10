Чесноков потребовал доказательств участия Карацева в договорных матчах

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков заявил, что нельзя просто так обвинять спортсменов в участии в договорных играх.

Ранее канал ZDF выпустил результаты расследования, в котором под подозрение в нечестной игре попал российский теннисист Аслан Карацев и его бывший тренер Егор Яцык.

«Когда в адрес спортсмена звучат столь серьезные обвинения, они должны быть подкреплены весомыми доказательствами, фундаментальными и бескомпромиссными. Все-таки информацию объявили на весь мир. Поэтому об этом следует говорить очень осторожно. Раз говорите, значит, предъявите данные о вине Карацева. И уж точно делать это должны уполномоченные люди, занимающиеся данным вопросом», - приводит слова Чеснокова RT.

По информации журналистов, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.