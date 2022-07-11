Джокович опустился на седьмую позицию в обновленном рейтинге ATP, несмотря на победу на Уимблдоне

В понедельник, 11 июля, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что первой ракеткой мира по-прежнему является россиянин Даниил Медведев, на счету которого 7775 очков. Вторым идет Александр Зверев из Германии (6850). На третью строчку поднялся испанец Рафаэль Надаль (6165).

Добавим, что победитель Уимблдона-2022 Новак Джокович опустился с третьей на седьмую позицию. Это произошло из-за того, что ATP принял решение не начислять рейтинговые очки за результаты турнира в Великобритании. Тем самым, 2000 очков серба за завоевание титула в прошлом году сгорели.

Еще один представитель России Андрей Рублев остался на восьмом месте, а его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев заняли 27-ю и 40-ю строчки соответственно.