Касаткина переместилась с 13-го на 12-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина улучшила свою позицию в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, опубликованном в понедельник, 11 июля.

Отметим, что на счету 25-летней спортсменки 2635 набранных очков – данный результат позволил ей подняться с 13-го на 12-е место. Россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова располагаются на 19-й и 29-й строчках соответственно.

Лидером рейтинга по-прежнему является представительница Польши Ига Швентек (8336 очков). С третьего на второе место переместилась эстонка Анетт Контавейт (4326). Тройку лучших замкнула Мария Саккари из Греции (4190).

Победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана осталась на 23-й позиции.