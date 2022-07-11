Федерация тенниса Казахстана ответила Тарпищеву, который заявил о вкладе России в успехи Рыбакиной

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский ответил главе ФТР Шамилю Тарпищеву, который заявил, что Елена Рыбакина выиграла Уимблдон из-за того, что начинала карьеру в России.

При этом Тарпищев в одном из интервью употребил фразу «наш продукт» в отношении Рыбакиной, которая с 2018 года стала выступать за Казахстан.

«Считаю неуместным использовать термин «продукт», поскольку мы говорим о личности, которую не штампуют на заводе, а к которой нужно найти подход и ключи. Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации. Огромную работу проделала сама Елена, а также родители. Заслуги ФТР в этом отношении минимальны, хотя конкурентная среда России, безусловно, сыграла свою роль на ранних этапах», - приводит слова Польского «Матч ТВ».

Добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.