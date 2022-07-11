Тарпищев - о Рыбакиной: Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы

Президент ФТР Шамиль Тарпищев ответил на заявления вице-президента Федерации тенниса Казахстана Юрия Польского.

Ранее Польский сказал, что заслуга России в победе Рыбакиной на Уимблдоне минимальна. Напомним, что уроженка Москвы в 2018 году поменяла спортивное гражданство.

«Это раздувается — какой в этом смысл? Она у нас занималась с шести лет и до 18 — какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было? Не знаю, кому эти дискуссии нужны. Я сказал, как есть. Я не рассуждаю, правильно или нет», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.