Международное агентство по обеспечению честности в теннисе не стало комментировать историю ZDF

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) ответило на обращение федерального телеканала «Матч ТВ» по ситуации с россиянином Асланом Карацевым.

Ранее канал ZDF выпустил результаты расследования, в котором под подозрение в нечестной игре попали в том числе Карацев и его бывший тренер Егор Яцык.

«Ваше обращение было передано мне от ITF, поскольку Международное агентство по обеспечению честности в теннисе отвечает за программу борьбы с коррупцией в теннисе. Однако я не могу прокомментировать историю ZDF. Мы не будем комментировать предположения и никогда не будем подтверждать, находится ли человек под следствием», - приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы ITIA.

По информации журналистов, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.