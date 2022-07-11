ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юрист рассказал, какое наказание грозит Карацеву за участие в договорных матчах

Российский теннисист находится под подозрением.
11 июля 2022 14:47
автор: Максим Скороходов

Спортивный юрист Илья Чичеров, каким образом может быть наказан российский теннисист Аслан Карацев за участие в договорных матчах, если его вина будет доказана.

Ранее канал ZDF выпустил результаты расследования, в котором под подозрение в нечестной игре попали в том числе Карацев и его бывший тренер Егор Яцык.

«Может наступить уголовная ответственность — во многих странах, включая Россию, противоправное влияние на результат спортивного соревнования является преступлением.

Если дело будет возбуждено в России, то спортсмены наказываются 1) штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, 2) принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, 3) лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет», - приводит слова Чичерова «Газета.Ru».

По информации журналистов, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.

источник: «Газета.Ru»
Это интересно:
Рахимова победила Рузе на старте турнира в Будапеште
Матч продолжался 3 часа 5 минут.
11.07.2022 15:15
Теннис
автор: Максим Скороходов
Юрист рассказал, какое наказание грозит Карацеву за участие в договорных матчах
Российский теннисист находится под подозрением.
11.07.2022 14:47
Теннис
автор: Максим Скороходов
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе не стало комментировать историю ZDF
Немецкий канал подозревает Карацева в участии в договорных матчах.
11.07.2022 14:40
Теннис
автор: Максим Скороходов
Джокович поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Сам серб стал лучшим теннисистом в мужской сетке английского турнира «Большого шлема».
11.07.2022 12:44
Теннис
автор: Максим Скороходов
Тарпищев - о Рыбакиной: Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы
Глава ФТР ответил Польскому.
11.07.2022 12:17
Теннис
автор: Максим Скороходов
Федерация тенниса Казахстана ответила Тарпищеву, который заявил о вкладе России в успехи Рыбакиной
Уроженка Москвы выиграла Уимблдон.
11.07.2022 10:53
Теннис
автор: Максим Скороходов
Касаткина переместилась с 13-го на 12-е место в рейтинге WTA
Уроженка Тольятти набрала 2635 очков.
11.07.2022 08:56
Теннис
автор: Владислав Корегин
Джокович опустился на седьмую позицию в обновленном рейтинге ATP, несмотря на победу на Уимблдоне
Джокович опустился на седьмую позицию в обновленном рейтинге ATP, несмотря на победу на Уимблдоне
2000 набранных очков сербского спортсмена, заработанные в прошлом году на турнире «Большого шлема» в Лондоне, сгорели.
11.07.2022 08:28
Теннис
автор: Владислав Корегин
«Пиво уже во мне». Кирьос - о поражении от Джоковича в финале Уимблдона-2022
Сербский теннисист обыграл австралийца в финале турнира в Великобритании.
10.07.2022 23:52
Теннис
Чесноков потребовал доказательств участия Карацева в договорных матчах
Российского теннисиста обвинил немецкий канал ZDF.
10.07.2022 23:51
Теннис
автор: Максим Скороходов
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Депрессия, отписка от клубных соцсетей, визит Кросби. Малкин никак не ударит с «Питтсбургом» по рукам
Евгений Малкин обижается на свой клуб НХЛ, который не может предложить ему новый достойный контракт.
Леклер не сдается! Итоги Гран-при Австрии
Победителем одиннадцатого этапа «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, оформивший третий титул в нынешнем сезоне и вышедший на второе место в общем зачете.
Берегись, Надаль! Как Физиев стал лучшим Рафой в UFC и захотел стать лучшим Рафой в мире
В США прошел турнир UFC Vegas 58, в главном бою которого Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал бразильца Рафаэла Дос Аньоса, став претендентом на титул в легком весе, после чего вызвал на поединок теннисиста Рафаэля Надаля.
«Как школьнику драться с отборной шпаной?» Реакция на четыре гола «Зенита» в ворота «Спартака» в Суперкубке России
Крупный счет в стартовом матче сезона не вызвал удивления в нашем футбольном мире.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика