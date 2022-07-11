Юрист рассказал, какое наказание грозит Карацеву за участие в договорных матчах

Спортивный юрист Илья Чичеров, каким образом может быть наказан российский теннисист Аслан Карацев за участие в договорных матчах, если его вина будет доказана.

Ранее канал ZDF выпустил результаты расследования, в котором под подозрение в нечестной игре попали в том числе Карацев и его бывший тренер Егор Яцык.

«Может наступить уголовная ответственность — во многих странах, включая Россию, противоправное влияние на результат спортивного соревнования является преступлением.

Если дело будет возбуждено в России, то спортсмены наказываются 1) штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, 2) принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, 3) лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет», - приводит слова Чичерова «Газета.Ru».

По информации журналистов, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.