Рахимова победила Рузе на старте турнира в Будапеште

Российская теннисистка Камила Рахимова в первом круге турнира в Будапеште победила румынку Елену Габриэлу Рузе со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

По ходу игры Рахимова один раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 7 из 15 брейкпоинтов.

На счету Рузе восемь эйсов, шесть двойных и 5 брейков при 13 возможностях взять гейм на подаче соперницы.

Во втором круге Рахимова сыграет с украинкой Лесей Цуренко, которая победила бразильянку Каролину Алвес (6:4, 6:1).