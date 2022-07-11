Джокович не собирается вакцинироваться от коронавируса ради участия на US Open

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не будет прививаться, чтобы выступить в этом году на Открытом чемпионате США.

«Я знаю, что не привит, и не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве Соединённых Штатов Америки что-то изменится. Или это возможно? Вы что-то знаете об этом? Я не знаю. У меня нет такой информации», - приводит RT слова сербского теннисиста.

Напомним, что 10 июля Джокович победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) и в седьмой раз выиграл Уимблдон, став обладателем 21-го титула турниров «Большого шлема».

Добавим, что из-за отказа от вакцинации Джокович уже пропустил в этом году Australian Open.