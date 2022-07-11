«На меня повлияло солнце». Болельщица, разозлившая Кирьоса на Уимблдоне, объяснила свое поведение

Журналисты разыскали болельщицу, которая разозлила Ника Кирьоса во время финала Уимблдона с Новаком Джоковичем.

Напомним, что победу в матче одержал серб - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Кирьос жаловался судье на женщину, которая ему мешала и заявил, что она сильно пьяна.

«Я хотела поддержать Кирьоса, ведь обычно толпа фанатов против него. Хотела показать, что мы за него, подбодрить. Может быть зашла слишком далеко, Но у меня были только добрые намерения. На меня повлияло солнце, я была без шляпы», — цитирует Аню Палус The Telegraph.

Добавим, что Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по данному показателю, уступая один титул Рафаэлю Надаю.