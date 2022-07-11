Журова отреагировала на возможное участие Карацева в договорных матчах

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова высказалась относительно информации, что теннисист Аслан Карацев мог участвовать в договорных матчах.

Ранее канал ZDF выпустил результаты расследования, в котором под подозрение в нечестной игре попали в том числе 28-летний спортсмен и его бывший наставник Егор Яцык.

«Надо дождаться официальных заявлений», - цитирует Журова Vprognoze.ru.

По информации журналистов, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.