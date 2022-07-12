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Елена Рыбакина: Готовым продуктом российской школы тенниса меня назвать невозможно

Ранее спортсменка одержала победу на прошедшем розыгрыше Уимблдона.
Елена Рыбакина: Готовым продуктом российской школы тенниса меня назвать невозможно
12 июля 2022 14:30
автор: Владислав Корегин
автор фото: Официальный сайт Уимблдонского турнира

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, ставшая победительницей Уимблдона-2022, прокомментировала высказывания главы ФТР Шамиля Тарпищева о том, что успехи спортсменки связаны с тем, что она начинала карьеру в России.

Напомним, что Рыбакина является уроженкой Москвы. В 2018 году 23-летняя спортсменка поменяла спортивное гражданство.

– Я считаю, что, конечно же, была юниором в первую очередь, и готовым продуктом меня назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру сложный. Поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна, – цитирует Рыбакину «РИА Новости».

Добавим, что Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

источник: «РИА Новости»
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