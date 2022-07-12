Карацев вышел во второй круг турнира в Бостаде, одержав победу над Сонего

Российский теннисист Аслан Карацев успешно преодолел барьер первого круга на турнире в шведском Бостаде, обыграв представителя Италии Лоренцо Сонего – 6:0, 2:6, 6:4.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету Карацева, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, ни одной подачи навылет, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Его соперник оформил пять эйсов, допустил две двойных и реализовал три брейка из семи.

Добавим, что во втором круге Карацев сыграет либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с французом Юго Гастоном.