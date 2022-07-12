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Карацев вышел во второй круг турнира в Бостаде, одержав победу над Сонего

Встреча продолжалась более двух часов.
12 июля 2022 15:03
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Аслан Карацев успешно преодолел барьер первого круга на турнире в шведском Бостаде, обыграв представителя Италии Лоренцо Сонего – 6:0, 2:6, 6:4.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету Карацева, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, ни одной подачи навылет, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Его соперник оформил пять эйсов, допустил две двойных и реализовал три брейка из семи.

Добавим, что во втором круге Карацев сыграет либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с французом Юго Гастоном.

источник: «Советский спорт»
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