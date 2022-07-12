Камельзон уверен, что Рыбакина выиграла Уимблдон из-за того, что ее обучали в России

Член Правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон согласен с главой организации Шамилем Тарпищевым, что Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, выиграла Уимблдон из-за того, что на начале карьеры получала поддержку ФТР.

«Также она прошла через наши международные соревнования в Москве. Она выросла здесь. В теннисе нельзя переехать за один-два года в другую страну, даже в тот же Казахстан. И стать победителем Уимблдона. Это чушь собачья. Как можно стать, она полтора-два года играет с паспортом казахстанским. Играет то она там, где ее готовили! Она выиграла Уимблдон. Неужели из-за казахстанского паспорта? Да ерунда это всё», - приводит слов Камельзона Vprognoze.ru.

Добавим, что Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.