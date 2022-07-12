Белорусская теннисная федерация заявила, что не работает с Яцыком

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Руденко отреагировал на подозрение тренера из данной страны Егора Яцыка к организации договорных матчей.

Ранее канал ZDF выпустил результаты расследования, в котором фигурировали в том числе Яцык и его бывший подопечный российский теннисист Аслан Карацев.

«Хотелось бы отметить, что Егор Яцык, бывший наставник Карацева, не является членом Белорусской теннисной федерации. Являясь в прошлом спортсменом, осуждаю действия атлетов в любых видах спорта, связанные с договорными матчами и ставками. Разделяю позицию властей всех стран в мире, которые борются с этим злом», - приводит слова Руденко RT.

По информации журналистов, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче.