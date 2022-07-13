Организаторы Уимблдона рассмотрят вариант с отстранением россиян от турнира в 2023 году

Теннисисты из России и Белоруссии, не допущенные к участию в прошедшем розыгрыше Уимблдона, могут быть также пропустить турнир и в следующем году.

Согласно данным The Daily Mail, ситуация с отстранением спортсменов может повториться в том случае, если ситуация на Украине не улучшится. Отмечается, что организаторы британских соревнований, а именно Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), примет решение по возможному недопуску россиян и белорусов не ранее марта 2023 года.

Напомним, что победителем Уимблдона-2022 в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, а в женском представительница Казахстана Елена Рыбакина. При этом ATP и WTA отказались начислять рейтинговые очки за участие в данном турнире из-за решения исключить российских и белорусских теннисистов.