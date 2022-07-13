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Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне, обыграв румынку Бегу

Россиянка отдала своей сопернице шесть геймов.
13 июля 2022 14:58
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Румынии Ириной Бегу (6:4, 6:2) в матче 1/8 финала турнира в швейцарской Лозанне.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 40 минут. На счету россиянки, занимающей 79-е место в рейтинге WTA, одна подача навылет, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Ее соперница оформила один эйс, допустила одну двойную и реализовала один брейк из 14.

Добавим, что в четвертьфинале Потапова сыграет либо с Юле Нимайер, либо с Евой Лис. Обе теннисистки из Германии.

источник: «Советский спорт»
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