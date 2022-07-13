Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Будапеште, проиграв украинке Цуренко

Российская теннисистка Камилла Рахимова во втором круге турнира в Будапеште проиграла украинке Лесе Цуренко со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 5:7.

По ходу игры Рахимова сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 9 из 11 брейкпоинтов.

На счету ее соперницы не было подач навылет, при этом Цуренко совершила три двойные ошибки и сделала 11 брейков при 25 возможностях выиграть гейм на подаче Рахимовой.

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал, где встретится с победительницей матча между Юлией Путинцевой (Казахстан) и Лаурой Пигосси (Бразилия).