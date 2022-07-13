Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Гастона

Российский теннисист Аслан во втором круге турнира в шведском Бостаде победил француза Уго Гастона со счетом 6:2, 6:4.

По ходу игры Карацев четыре раза подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал четыре из девяти брейкпоинтов.

На счету Гастона один эйс, две двойных и один брейк при шести возможностях выиграть гейм на подаче россиянина.

Карацев вышел в четвертьфинал, где сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло, который победил норвежца Каспера Рууда (6:4, 3:6, 7:5).