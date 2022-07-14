Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Корию

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в шведском Бостаде победил аргентинца Федерико Корию со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

По ходу игры Рублев сделал пять эйсов, не допустив двойных ошибок, и реализовал 5 из 11 брейкпоинтов.

Кориа не подавал навылет, допустил пять двойных ошибок, у него было пять брейков при 14 возможностях взять гейм на подаче соперника.

Таким образом, Рублев вышел в четвертьфинал, где сыграет с сербом Ласло Дьере, победившем швейцарца Марка Андреа Хюслера (7:5, 6:2).