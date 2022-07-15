Обвиняемый в участии в договорных матчах Басилашвили обратился в юридическую фирму

Грузинский теннисист Николаз Басилашвили отреагировал на обвинения немецки[ журналистов Янника Шнейдера и Маркуса Харма телеканала ZDF.

Согласно их информации, Басилашвили вместе с россиянином Асланом Карацевым и белорусским тренером Егором Яцыком подозреваются в участии и организации договорных матчей.

«Я не допущу, чтобы мое имя и репутация серьезно пострадали из-за беспочвенных и абсурдных обвинений. Поэтому я требую, чтобы эти обвинения и ложь были немедленно прекращены, а общественность должна быть проинформирована через средства массовой информации о том, что я полностью и полностью отрицаю все эти абсурдные обвинения.

Я уполномочил немецкую юридическую фирму защищать мои интересы и всеми возможными способами бороться с этой чрезвычайно вредной дезинформацией», - цитирует Tennis World USA заявление Басилашвили, опубликованное через его агентство.

Согласно репортажу ZDF, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче.