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Обвиняемый в участии в договорных матчах Басилашвили обратился в юридическую фирму

Информацию немецкого телеканала ZDF грузинский теннисист назвал ложью.
Обвиняемый в участии в договорных матчах Басилашвили обратился в юридическую фирму
15 июля 2022 11:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: Tennis World USA

Грузинский теннисист Николаз Басилашвили отреагировал на обвинения немецки[ журналистов Янника Шнейдера и Маркуса Харма телеканала ZDF.

Согласно их информации, Басилашвили вместе с россиянином Асланом Карацевым и белорусским тренером Егором Яцыком подозреваются в участии и организации договорных матчей.

«Я не допущу, чтобы мое имя и репутация серьезно пострадали из-за беспочвенных и абсурдных обвинений. Поэтому я требую, чтобы эти обвинения и ложь были немедленно прекращены, а общественность должна быть проинформирована через средства массовой информации о том, что я полностью и полностью отрицаю все эти абсурдные обвинения.

Я уполномочил немецкую юридическую фирму защищать мои интересы и всеми возможными способами бороться с этой чрезвычайно вредной дезинформацией», - цитирует Tennis World USA заявление Басилашвили, опубликованное через его агентство.

Согласно репортажу ZDF, Яцык предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче.

источник: Tennis World USA
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Обвиняемый в участии в договорных матчах Басилашвили обратился в юридическую фирму
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