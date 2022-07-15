Карацев проиграл Черундоло и не смог выйти в полуфинал турнира в Бостаде

Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло со счетом 5:7, 1:6.

По ходу игры Карацев один раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из семи брейкпоинтов.

На счету его соперника три эйса, четыре двойные и пять брейков при восьми возможностях взять гейм на подаче Карацева.

Соперником Черундоло в полуфинале будет победитель матча между Диего Шварцманом (Аргентина) и Пабло Карреньо-Бустой (Испания).