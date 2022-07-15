Мария Шарапова сообщила о том, что родила сына

Российская теннисистка Мария Шарапова стала мамой.
Отметим, что 35-летняя спортсменка в своих соцсетях опубликовала фотографию своего новорожденного сына. Мальчика назвали Теодором. Отцом ребенка является жених россиянки – британский бизнесмен Александр Гилкс.
Напомним, Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. Россиянка становилась победительницей пяти титулов «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» (2012, 2014), Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).
Также Шарапова занимала первое место в рейтинге WTA.
источник: «Советский спорт»