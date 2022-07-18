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Тарпищев уверен, что Медведев побьет рекорд Сафина среди россиян по лидерству в рейтинге ATP

На данный момент оба теннисиста имеют одинаковый показатель.
18 июля 2022 20:40
автор: Александр Поволоцкий

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможный рекорд Даниила Медведева.

Напомним, что сегодня 26-летний россиянин начал девятую неделю в ранге первой ракетки мира. Таким образом, Медведев повторил достижение Марата Сафина.

«Это, безусловно, серьезное достижение. По пальцам можно посчитать людей, кому это удавалось. Даня минимум до US Open должен продержаться лидером. А наиболее вероятный соперник, кто может его обогнать, - Рафаэль Надаль», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Добавим, что шесть недель рейтинг ATP возглавлял Евгений Кафельников.

источник: ТАСС
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