Касаткина не исключила возможность смены спортивного гражданства

Российская теннисистка Дарья Касаткина исключила вероятную смену спортивного гражданства.

Отметим, что на данный момент 25-летняя спортсменка является первой ракеткой страны и занимает 12-е место в рейтинге WTA.

«Кубок Билли Джин Кинг у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», - заявила Касаткина в эфире YouTube-канала Виктора Кравченко.

Добавим, что на Открытом чемпионате Франции россиянка дошла до полуфинала.