«Это ее личное дело». Тарасова высказалась о каминг-ауте Касаткиной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на признание российской теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«У меня все это не вызывает никакого удивления. Я не поддерживаю Касаткину и не осуждаю. Это ее личное дело. Конечно, у людей будет разная реакция. Кто-то осудит Дарью, а кто-то примет ее такой, какая она есть. Для меня главное, что она хорошо играет в теннис!» — заявила Тарасова Sport24.

Отметим, что в активе Касаткиной пять выигранных турниров WTA, четыре из которых были завоеваны в одиночном разряде. На текущий момент россиянка является первой ракеткой России и 12-й - в мире.