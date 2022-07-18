Губерниев пожелал Касаткиной счастья после ее признания в нетрадиционной сексуальной ориентации

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев отреагировал на признание первой ракетки России Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я рад за Дарью. В интервью Наде Стрелец сказал: «Любите, кого хотите. Не надо только трогать наших детей». Если ее такой создала природа, то я могу пожелать Кастаткиной только счастья.

Личная жизнь на то и называется личной. Это ее дело. Дарью Касаткину я люблю как прекрасную спортсменку и хорошую девушку», — заявил Губерниев Sport24.

Отметим, что в активе Касаткиной пять выигранных турниров WTA, четыре из которых были завоеваны в одиночном разряде. На текущий момент россиянка является первой ракеткой России и 12-й - в мире.