Касаткина дала совет юным теннисистам отказаться от выступлений за Россию

Первая ракетка России Дарья Касаткина призвала отечественных теннисистов сменить спортивное гражданство на фоне санкций в сторону России.

«Думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, будут менять гражданство. Если честно, у нас вопросы уже такие ходят: нас отстраняют от Уимблдона, мы не знаем, что будет дальше. А что касается детей, то я могу сказать: если есть такая возможность, ребята, меняйте спортивное гражданство», — передает слова Касаткиной RT со ссылкой на YouTube-канал Вити Кравченко.

Отметим, что в активе Касаткиной пять выигранных турниров WTA, четыре из которых были завоеваны в одиночном разряде. На текущий момент россиянка является первой ракеткой России и 12-й - в мире.