Хачанов нанес поражение Штруффу на старте турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече первого круга турнира в Гамбурге победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:3, 6:3, 7:6 (7:2).

За матч Хачанов десять раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал три из пяти брейкпоинтов.

На счету Штруффа семь эйсов, одна двойная ошибка и три брейка при 15 возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Следующим соперником Хачанова будет победитель матча Аляж Бедене (Словения) - Фабио Фоньини (Италия).