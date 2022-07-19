На «Матч ТВ» прокомментировали сенсационное заявление Касаткиной

Ведущая телеканала «Матч ТВ» Софья Тартакова считает, что российской аудитории необходимо принять тот факт, что первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Как это может помешать карьере? Вот вам мешает, что вы кого-то любите, любовь в принципе может кому-то помешать? Вне зависимости от того, какого она пола. Стоит ли опасаться реакции российской публики? Считаю, нашей публике нужно развиваться как душевно, так и умственно. Слава богу, что существуют такие игроки, как Дарья Касаткина, которая не боится и рассказывает о себе очень искренне и по-человечески», - приводит слова журналистки «Матч ТВ».

Добавим, что спортсменка также намекнула, что встречается с бывшей российской фигуристкой Натальей Забияко, принявшей решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Канады.