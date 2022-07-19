Кафельникова возмутило интервью Рублева и Касаткиной

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал скандальное заявление российских теннисистов Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной о том, что Федерация тенниса России никак их не отблагодарила за победы на международной арене.

«Все-таки есть разница между Кафельниковым, Сафиным, Южным, Давыденко, Дементьевой, Мыскиной, Кузнецовой, Сафиной, Турсуновым и Звонаревой, которые побеждали на ОИ, Кубках Федерации и Дэвиса не для пиара Федерации тенниса России, и новым поколением теннисистов, которые ждут «спасибо», - написал Евгений в своих соцсетях.

Напомним, Рублев является олимпийским чемпионом Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой, а Касаткина на данный момент - первая ракетка России.