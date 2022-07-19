Трефилов - о каминг-ауте Касаткиной: Говорят о чем угодно, только не о работе

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал каминг-аут первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

«Происходит это не от большого ума. Очередная тупость и дурость. Живи для себя, зачем все это. Идиоты, больше ничего не могу сказать.

Я не поддерживаю такое ни в коем случае и я думаю, что это совершенно лишнее желание всегда быть наверху. Говорят о чём угодно, только не о работе. Люди потихоньку сходят с ума, больше нечего сказать», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, накануне Касаткина и Андрей Рублев рассказали, что аздумываются о смене спортивного гражданства, а Дарья также призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.