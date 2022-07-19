Губерниев заявил, что спортсмены из России могут в массовом порядке менять свое гражданство

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российского теннисиста Андрея Рублева о возможной смене спортивного гражданства.

Ранее восьмая ракетка мира заявил, что в случае отстранения спортсменов из России от участия во всех международных турнирах смена гражданства может стать выходом из текущей ситуации.

– Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет. И ближе к олимпиадам процесс может стать очень активным, – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Отметим, что МОК допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты и представители еще нескольких видов спорта.