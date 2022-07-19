Депутат Госдумы Свищев заявил, что Касаткина и Рублев не говорили о смене спортивного гражданства

Депутата Государственной думы РФ и глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев объяснил, почему он считает, что слова теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о смене спортивного гражданства были неверно интерпретированы.

«Они такого не говорили. Был провокационный вопрос журналиста, на что ребята ответили, что они только могли бы подумать о смене гражданства в случае, если им запретят участвовать в международных соревнованиях. Я подчеркиваю: «могли бы об этом подумать».

О том, чтобы запретить Рублеву и Касаткиной участвовать в соревнованиях, даже нет вопросов», - цитирует Свищева Sport24.ru.

Напомним, накануне спортсмены признались, что готовы рассматривать вариант выступления под чужим флагом в том случае, если российским теннисистам полностью запретят принимать участие в международных турнирах.

В настоящее время россияне и белорусы могут выступать в индивидуальных турнирах и только в нейтральном статусе.