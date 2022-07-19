Тихонов - о каминг-ауте Касаткиной: Кому она теперь из мужиков нужна?

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал каминг-аут первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

«Дарья - симпатичная и интересная девушка, но это ее личное дело выкладывать такие вещи. Кому она теперь из мужиков нужна? Теперь все это предано огласке, и я сомневаюсь, что кто-то захотел бы быть с ней. Это мое мнение», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, накануне Касаткина и Андрей Рублев рассказали, что аздумываются о смене спортивного гражданства, а Дарья также призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.