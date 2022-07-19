Роднина высказалась о каминг-ауте Касаткиной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала откровенные признания российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Напомним, что 25-летняя спортсменка накануне призналась в нетрадиционной ориентации.

«Не вижу ничего смелого. Может, ей еще медаль дать за это? Устроили ажиотаж какой-то. Касаткина имеет право говорить всё, что захочет. А в личную жизнь спортсменов лезть не нужно», — цитирует Роднину Sport24.

Добавим, что после каминг-аута Касаткина выложила совместную фотографию с серебряным призером ОИ-2018, фигуристкой Натальей Забияко.