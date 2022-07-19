Первый тренер Рыбакиной заявила, что не видела в Елене будущую победительницу Уимблдона

Ольга Ключникова, первый тренер казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной, вспомнила годы работы со своей подопечной.

«Да, ко мне пришла в группу, я ее первый тренер, три года с ней работала. Ощущалось ли, что она — возможная победительница Уимблдона, уже тогда? Нет, не ощущалось, но она относилась к занятиям очень хорошо: для своего уровня внимательно слушала, что ей говорили. Была по-игровому невероятно азартной!» — сказала Ключникова «Чемпионату».

Добавим, что Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.