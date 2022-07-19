Жена Погребняка осудила Касаткину за каминг-аут: Похоже на трендовый вброс от спортсменов

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка осудила первую ракетку России Дарью Касаткину за каминг-аут.

«Я тоже не понимаю, зачем кричать о своих сексуальных предпочтениях, еще с учетом того, что большинство это порицает. Очень похоже на трендовый вброс от спортсменки», - написала Мария в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне Касаткина и Андрей Рублев рассказали, что аздумываются о смене спортивного гражданства, а Дарья также призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.