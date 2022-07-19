Резцова назвала плохим примером каминг-аут Касаткиной

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала каминг-аут первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

«И что нам теперь? Всем любить девочек? Это плохой пример. Для меня это дико. А те, кто поддержал это решение... Может, у них тоже есть склонность к этому. И повторю еще раз: для меня это дико!» - приводит слова Резцовой «СЭ».

Напомним, накануне Касаткина и Андрей Рублев рассказали, что аздумываются о смене спортивного гражданства, а Дарья также призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.