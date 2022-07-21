Хачанов обыграл Фоньини и пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини в матче 1/8 финала турнира в Гамбурге. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 пользу 26-й ракетки мира.

Хачанов три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету Фоньини - один эйс, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из восьми.

За выход в полуфинал Хачанов поборется с победителем в матче Карлос Алькарас (Испания) - Филип Крайинович (Сербия).