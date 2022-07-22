Рублева оштрафовали на очко в матче турнира в Гамбурге за оскорбление судьи

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча 1/8 финала турнира в Гамбурге против аргентинца Франсиско Черундоло был оштрафован на одно очко.

Напомним, что в первом сете Рублев сначала назвал решение судьи «тупым», за что получил первое предупреждение. Затем россиянин попытался саркастически пожать арбитру руку, за что получил предупреждение за неспортивное поведение, а это автоматически наказывается снятием одного очка.

Добавим, что ранее Андрея уже штрафовали за выбитый на трибуны мяч.

Встреча продолжалась один час 33 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу представителя Аргентины.

Победитель дважды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету россиянина также два эйса и одна двойная ошибка и два реализованных брейка из семи.

За выход в полуфинал Черундоло поборется с другим представителем России - Асланом Карацевым.