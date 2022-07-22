Потапова уступила Контавейт в полуфинальном матче турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге, потерпев поражение от представительницы Эстонии Анетт Контавейт со счетом 3:6, 5:7.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 44 минуты. Россиянка, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, оформила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету второй ракетки мира один эйс, две двойных и семь реализованных брейков из десяти.

Добавим, что в финале соревнований Контавейт сыграет с Бернардой Перой из США.