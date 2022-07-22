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Карацев не смог стать полуфиналистом турнира в Гамбурге, проиграв Черундоло в трех сетах

Ранее аргентинец обыграл другого спортсмена из России, а именно Андрея Рублева.
22 июля 2022 16:39
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в полуфинал турнира в Гамбурге.

Отметим, что в пятницу, 22 июля, 37-я ракетка мира проиграл представителю Аргентины Франсиско Черундоло – 3:6, 6:4, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

В прошедшей игре оба спортсмена оформили по пять эйсов. При этом Карацев допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У его соперника три двойных и пять реализованных брейков из шести.

Добавим, что в полуфинале соревнований Черундоло сыграет либо с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, либо с итальянцем Лоренцо Музетти.

источник: «Советский спорт»
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