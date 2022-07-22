Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Гамбурге, взяв всего два гейма в матче

Российский теннисист Карен Хачанов не смог стать полуфиналистом турнира в Гамбурге, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 0:6, 2:6.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 9 минут. В прошедшей игре россиянин оформил один эйс, допустил четыре двойных ошибки и не смог реализовать свой единственный заработанный брейк-пойнт. У Алькараса, сеяного на турнире под первым номером, ни одной подачи навылет, ни одной двойной и пять реализованных брейков из 11.

Добавим, что в полуфинале Алькарас сыграет либо со словаком Алексом Молчаном, либо с хорватом Борной Чоричем.