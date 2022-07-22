Селиваненко считает, что Алькарас превзошел Хачанова по всем показателям

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался по поводу поражение Карена Хачанова от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

Отметим, что россиянин смог взять лишь два гейма в прошедшей встрече – 0:6, 2:6.

– Сегодня Карлос превзошел Карена по всем показателям. Счет говорит сам за себя. У Хачанова ничего не получилось. Карлос на сегодняшний момент один из наиболее перспективных и лучших игроков сезона, тем более на земле. Тяжело разбирать игру, когда результат такой, – цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент Алькарас является шестой ракеткой мира. Что касается Хачанова, то 26-летний спортсмен занимает 26-е место в рейтинге ATP.