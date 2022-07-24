Алькарас признал, что играл не лучшим образом в финале турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий после поражения в финале турнира в Гамбурге (Германия) от представителя Италии Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:7), 6:4 в пользу 62-й ракетки мира.

«Конечно, он играл лучше меня. Он все время был более агрессивен. Я играл не лучшим образом, но бился до последнего мяча и очень доволен этим», - приводит слова Алькараса ATP.

Напомним, что Музетти один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Алькараса - два эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из пяти.

Для Музетти это первый титул в профессиональной карьере.