Медведев обновил рекорд для россиян по нахождению на вершине рейтинга АТР

Российский теннисист Даниил Медведев установил новый рекорд для своих соотечественников по времени нахождения во главе мужского рейтинга.

Россиянин не покидает первой строчки уже десять недель. До него рекордсменом являлся Марат Сафин, возглавлявший рейтинг на одну неделю меньше.

Отметим, что на второе место выбрался немец Александр Зверев, третьим идет испанец Рафаэль Надаль. Экс-лидер Новак Джокович упал сразу на седьмую строчку. Следом за ним расположился олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев.