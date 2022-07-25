Надаль обошел Федерера по количеству заработанных за карьеру призовых, но не смог стать лидером

Испанец Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера по количеству заработанных в течение карьеры призовых.

По информации Boardroom, общий карьерный заработок Рафы теперь составляет 131 338 131 доллар против 130 594 339 долларов у Федерера. Напомним также, что швейцарец уже долгое время не выступает.

Лидером по-прежнему остался серб Новак Джокович с суммой в 158 996 253 долларов.

Добавим, что в новом рейтинге АТР Джокович откатился на седьмое место, а Надаль стал третьим. Лидирует россиянин Даниил Медведев.